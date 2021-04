Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul le-a pus gand rau tuturor romanilor care vor beneficia de avantajele acestui proiect. Aceștia vor fi obligați sa plateasca sume de bani in plus catre o societate de asigurari, pe toata perioada in care beneficiaza de finanțare garantata. Citește mai multe AICI și vezi despre ce program…

- CS Universitatea Craiova a deschis scorul in minutul 1, al meciului cu FC Botoșani, din optimile Cupei Romaniei, dupa un penalty transformat de Alex Cicaldau. La doar cateva secunde dupa startul meciului, Andrei Ivan a primit o pasa pe poziție viitoare, i-a luat fața lui Eduard Florescu și a preluat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca punctul de pensie va crește doar in 2022, la 1 ianuarie, fiind de parere ca sistemul de creștere a punctului de pensie in vara – toamna a adus deservicii. „Punctul de pensie va crește de la 1 ianuarie 2022", a spus Ludovic Orban, intr-o conferința de presa…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție au depistat 2 tinere de 14, respectiv 15 ani, la scurt timp dupa savarșirea unui furt in interiorul unei societați comerciale. Prejudiciul a fost recuperat la scurt timp, iar cele doua persoane au fost reținute pentru 24 de ore…

- Noua veste importanta pentru șoferi! Cați bani ar putea sa plateasca pentru locul de parcare de acum? Toți conducatorii auto trebuie sa ia asta la cunoștința. Care sunt noile modificari? Veste pentru șoferi. Cat ar putea sa plateasca pentru locul de parcare? Bucureștenii cu mașini urmeaza sa-și faca…

- China a blocat, marți, o declarație comuna a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) de a condamna lovitura de stat din Myanmar, scrie BBC. Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat lovitura de stat militara din Myanmar, a cerut mobilizarea comunitatii internationale pentru exercitarea de presiuni si a avertizat ca ar putea dispune sanctiuni, anunța MEDIAFAX. "Lovitura de stat militara din Myanmar, arestarea lui Aung…

- Intre actionarii actuali ai Robinhood se afla fondurile de investitii Sequoia Capital si Ribbit Capital, care i-au oferit joi finantare de urgenta, potrivit New York Times. ”Suntem incantati sa anuntam ca am atras peste 1 miliard de dolari de la actionarii existenti pentru a continua sa investim in…