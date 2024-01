Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16 noiembrie, politistii de investigare a criminalitatii economice din Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat noua perchezitii, la sediile mai multor firme si la locuintele a trei persoane, in județele Buzau, Giurgiu, Ilfov si in municipiul Bucuresti,…

- Zeci de percheziții au loc joi dimineața in București și județul Ilfov la persoane cercetate cu privire la ilegalitați comise in legatura cu activitați de curierat (in principal livrare de mancare) și transport alternativ de persoane.

- Descinderi de amploare in Dambovița, joi de dimineața, intr-un dosar de evaziune fiscala și marturie mincinoasa in care patru persoane fizice sunt suspectate ca in ultimii ani au construit imobile pe care le-au vandut, menționand in documente subevaluat, uneori doar a terenurilor. Din investigațiile…

- Percheziții domiciliare de amploare, marți de dimineața, in județele Dambovița și Argeș, la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala in forma continuata și executare de activitați miniere fara permis sau licența. In urma verificarilor, exista banuiala ca reprezentanții unei…

- Procurorul sef sectie urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a confirmat, la data de 06.11.2023, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de trei suspecti, doua persoane fizice si o societate comerciala cu sediul in municipiul Sebes, judetul Alba, pentru savarsirea…

- Trei administratori ai unui camin privat in care sunt ingrijite persoane varstnice, in judetul Brasov, sunt cercetati pentru evaziune fiscala de peste un milion de lei, fiind suspectati ca nu au raportat veniturile obtinute si, pentru a nu plati taxe, au inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive…