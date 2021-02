Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș este abilitat sa comunice faptul ca a fost reanalizata situația epidemiologica și evoluția cazurilor la nivelul unitații administrativ-teritoriale Gardani și se așteapta de la București documentele pentru prelungirea masurii de carantinare zonala…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș este abilitat sa comunice faptul ca se așteapta de la București documentele pentru prelungirea masurii de carantinare zonala a localitații Gardani pentru inca șapte zile, incepand de maine 23 februarie. Pentru localitatea Poienile Izei nu va fi…

- Incepand de azi, s-a instituit masura de carantinare zonala pentru localitatea Remetea Chioarului, respectiv pentru localitatea Recea cu satele apartinatoare Mocira, Lapusel, Sasar si Bozanta Mica. Acestea se adauga orasului Seini si celor doua commune aflate de o saptamana in carantina: Poienile Izei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența este abilitat sa comunice faptul ca se așteapta de la nivel central emiterea documentelor pentru instituirea masurii de carantinare zonala pentru localitatea Remetea Chioarului, respectiv pentru localitatea Recea cu satele aparținatoare Mocira, Lapușel,…

- Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș, prefectul Nicolae-Silviu Ungur, a declarat ca s-a primit ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat Dr. Raed Arafat privind instituirea masurii de carantinare zonala a localitații Seini. Aceasta…

- Judetul Maramures se afla pe locul doi la nivel national in ceea ce priveste limita dintre scenariul galben si rosu. Este aproape sa treaca de o rata a incidentei de 3 cazuri/ 1.000 de locuitori. Dupa ce in 8 februarie, au intrat in vigoare noi masuri (aplicate pentru a limita si preveni raspandirea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a primit ordinele Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat Dr. Raed Arafat pentru instituirea masurii de carantinare zonala a localitaților Gardani și Poienile Izei, pentru o perioada de 14 zile, incepand de azi, de…

- E oficial! Baia Mare iese miercuri, la ora 17.00, din carantina zonala, dupa 21 de zile. De asemenea nu va fi prelungita carantina nici in Vișeu de Jos. ”Comitetul Județean pentru Situații de Urgența este abilitat sa comunice opiniei publice ca nu va fi prelungita masura de carantina zonala pentru municipiul…