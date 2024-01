Stiri pe aceeasi tema

- Mass-media rusa: atacul asupra Belgorodului, comandat de Zelenski Ordinul de a efectua un raid in orasul rusesc Belgorod a venit, se pare, direct de la presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Asa transmite postul de televiziune Russia Today, citand surse din fortele de securitate din Moscova. „Zelenski…

- Compania rusa aparare Rostec, detinuta de stat si supusa sanctiunilor occidentale, a crescut de 50 de ori productia de munitie pentru arme de calibru mic si rachete pentru lansatoare multiple de la inceputul razboiului din Ucraina, a declarat joi directorul sau general, Serghei Cemezov, scrie AGERPRES."Am…

- Compania japoneza Mitsui and Co a decis sa-si retraga angajatii din proiectul rusesc Arctic LNG 2, pentru productia de gaze naturale lichefiate (GNL), a informat marti ziarul Sankei, citand mai multe surse, intr-o noua lovitura pentru acest proiect proiect afectat de sanctiunile impuse de SUA in urma…

- Producatorul auto sud-coreean Hyundai Motor a anunțat ca a decis sa-și vanda fabrica din Sankt Petersburg. Acest lucru este anunțat pe site-ul companiei. Operațiunile centralei au fost suspendate in martie 2022, scrie Meduza.Consiliul de administrație al producatorului de automobile a convenit asupra…

- ”Furtuna secolului”, cu rafale violente de vant si valuri uriase, care afecteaza de duminica Rusia si Ucraina, unde a lasat mii de localitati fara curent, s-a soldat in Ucraina cu zece morti si 23 de raniti, potrivit unui nou bilant anuntat marti de catre ministrul de Interne Igor Klimenko, relateaza…

- Rebeli houthi au capturat in Marea Rosie o nava cu legaturi cu o companie israeliana. Printre membrii echipajului navei sunt și romani. Rebelii houthi au afirmat ca au capturat o nava in zona respectiva, dar au descris-o ca fiind israeliana. „Tratam echipajul navei in conformitate cu principiile si…

- Veniturile au urcat cu 32%, la 9,55 miliarde lei, de la 7,23 miliarde lei in primele noua luni din anul trecut. ”Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in crestere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu imbunatatirea marjei…

- Canal Productions a fost parte in procesul de discriminare de gen, intentat de Graham Chase Robinson. Compania de producție a lui Robert De Niro a fost gasita vinovata, joi, de un juriu pentru discriminare de gen și represalii, din New York.