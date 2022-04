Stiri pe aceeasi tema

- A fost descoperita a treia groapa comuna in apropiere de Mariupol, anunța primarul orașului, Vadim Boichenko. El acuza forțele ruse ca obliga localnicii sa sape gropi in schimbul alimentelor, spune acesta, citat de CNN.

- UPDATE 4 O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, spune primarul orașului, Vadim Boichenko. Localnicii ar fi obligați sa sape gropi in schimbul alimentelor, adauga acesta. O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, a declarat marți primarul orașului asediat…

- O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, spune primarul orașului, Vadim Boichenko. Localnicii ar fi obligați sa sape gropi in schimbul alimentelor, adauga acesta, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Corespondentul BBC, Yogita Limaye, transmite ca in apropiere de Bucha, locul in care armata rusa a masacrat aproape 400 de civili, au fost descoperite si alte gropi comune in care au fost aruncate corpurile unor ucraineni ucisi. Printre cadavre au fost identificate si trupurile primarului Olga Sohnenko,…

- Corespondentul BBC, Yogita Limaye, transmite ca in apropiere de Bucha, locul in care armata rusa a masacrat aproape 400 de civili, au fost descoperite si alte gropi comune in care au fost aruncate corpurile unor ucraineni ucisi. Printre cadavre au fost identificate si trupurile primarului Olga Sohnenko,…

- Cea de-a 40-a zi de razboi a inceput cu explozii, acestea fiind auzite in primele ore ale zilei de luni in orașele Herson și Odesa. Liderii mondiali se declara stupefiați dupa ce peste 400 de cadavre au fost descoperite in apropiere de Kiev, autoritațile ucrainene vorbind despre „crime de razboi”. Rusia…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…