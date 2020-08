Stiri pe aceeasi tema

- Iuri Ganus, directorul general al Agentiei Ruse Antidoping (Rusada) a fost demis, vineri, relateaza presa internationala.“Adunarea Generala a decis demiterea lui Ganus. Decizia a fost luata în unanimitate”, a declarat presedintele Comitetului Olimpic Rus, Stanislav Pozdniakov.Decizia…

- Agentia rusa antidoping (RUSADA) a anuntat vineri demiterea directorului general Iuri Ganus, dupa ce Comitetul olimpic rus l-a acuzat de nereguli grave financiare, relateaza agentiile internationale de presa. Ganus, care a ocupat postul din august 2017, a descris acuzatiile impotriva sa ca o tentativa…

- Eric Bicfalvi (32 de ani) a marcat un gol uluitor in infrangerea echipei sale, Ural, cu Arsenal Tula (1-3). Romanul a marcat golul de 1-1 in minutul 38 al partidei din runda 29 a campionatului rus. Dupa o centrare a lui Kulakov, mijlocașul roman a reluat pe spate, din „foarfeca”, dintre doi fundași…

- Directorul general al Agentiei ruse antidoping (RUSADA), Iuri Ganus, acuzat de coruptie pe retelele sociale, s-a aparat vineri, sustinand ca este vorba de o manevra destinata subminarii luptei impotriva dopajului in tara sa, informeaza Reuters. Joi, pe platforma de mesagerie Telegram a circulat informatia…

- Autor: Adrian NASTASE Scriam, cu un alt prilej, ca exista diversi idioti in spatiul public care incearca sa construiasca anumite legende in legatura cu ce inseamna patriotismul. Unii dintre ei considera, spre exemplu, ca a fi patriot inseamna sa fii exclusiv pro-american (eventual pro-„licurici”).…

- Teritoriul arctic al Rusiei a inregistrat recorduri de temperatura "extraordinare" in iunie, care au provocat incendii neobisnuite in tundra, a declarat marti seful Agentiei meteorologice ruse, legand aceste anomalii de schimbarile climatice, relateaza AFP."Am avut conditii meteorologice extrem…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a cerut luni Comunitatii agentiilor de informatii din SUA sa ofere Congresului rapoartele despre presupusele recompense oferite de Rusia insurgentilor...

- Eric Bifvalvi (32 de ani) a marcat doua goluri in victoria obținuta de Ural in meciul cu Tambov, scor 2-1, in runda cu numarul 24 din Rusia. Eric Bicfalvi e omul providențial pentru Ural. Golgeterul formației a ieșit din nou la rampa intr-un meci vital pentru evitarea retrogradarii. A marcat primul…