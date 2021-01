Stiri pe aceeasi tema

- Primele efecte ale Brexitului se simt si la noi. In tara au sosit primii romani deportati din Marea Britanie. Si asta in ciuda pericolului de raspandire a noii tulpini de COVID-19. Romanii deportati au fost ridicati direct din inchisori sau din centrele pentru migranti. Marea Britanie se pregateste…

- Cum se vor angaja lucratorii sezonieri in Regatul Unit, in acest an. In ce condiții se da viza și cat costa Lucratorii sezonieri din Romania pot lucra anul acesta in Regatul Unit, viza asigurand o sedere de pana la sase luni, arata un mesaj al Ambasadei Marii Britanii in tara noastra. "Cetăţenii…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania. Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile de calatorie pentru cetatenii europeni, inclusiv cei…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri seara, ca, dupa 1 ianuarie 2021, intrarea in Marea Britanie va fi permisa fara viza pentru sederi scurte, in scop turistic. Ci care doresc sa munceasca in Marea Britanie sau cei care planuiesc sederi mai lungi de sase luni trebuie sa obtina o viza.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 20.12.2020,Hotararea numarul 61 pentru aprobarea introducerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei…

- Studentii europeni care sunt inscrisi in universitati britanice vor suporta costuri suplimentare de circa 818 lire sterline (1.084 dolari), daca nu vor sosi in Marea Britanie inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC. Problema este una dintre primele implicatii practice ale retragerii Marii Britanii…

- Marea Britanie: Prezența la vot, redusa #alegeriparlamentare2020 Foto: Arhiva. Românii din Marea Britanie au venit sa voteze la alegerile parlamentare în numar mai mic decât la scrutinul de acum patru ani. Pâna acum o ora votasera puțin peste 23.000 de oameni.…

- Iesirea Marii Britanii din Brexit introduce pentru romani o serie de noi reguli pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit, inclusiv obligativitatea obtinerii unei vize. Autoritatile au venit cu precizari despre cum se obtine aceasta viza. De la 1 ianuarie 2021, intra in vigoare noi reguli…