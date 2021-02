Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Macarie, membru fondator al Uniunii Salvati Bucurestiul si consilier local in Sectorul 1, și-a anunțat demisia din USR, spunand ca a avut ”asteptari nerealiste” de la partidul condus de Dan Barna. „In sfarsit. Am demisionat din USR. Luasem hotararea de mult, dar tot nu am apucat sa oficializez…

- Demisie de rasunet in USR. Florina Presada a anunțat ca parasește formațiunea."Momentul desparțirii de USR Azi mi-am inaintat demisia din USR biroului filialei USR Sector 3. A fost o decizie pe care am luat-o cu inima grea dar privind spre viitor. Adevarul este ca nu ma mai regasesc in aceasta construcție…