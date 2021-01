Încă o capitală europeană impune limita de viteză la 30 km/h Capitala Belgiei intra și ea pe lista marilor orașe europene in care viteza auto este limitata la 30 km/h. Astfel, autoritațile belgiene au adus regulilor de circulație din capitala Regatului o modificare foarte importanta in domeniul siguranței rutiere – incepand cu 1 ianuarie, șoferii trebuie sa circule cu o limita de viteza de 30 km/h. […] The post Inca o capitala europeana impune limita de viteza la 30 km/h appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

