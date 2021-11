Încă două echipe engleze în optimi Manchester United si Chelsea s-au calificat in primavara Ligii Campionilor, Barcelona aproape de eliminare FC Barcelona este la un singur pas de eliminarea din Liga Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu Benfica Lisabona, 0-0, in grupa E a Ligii Campionilor, penultima runda. In ciuda unui meci foarte bun facut de catalani, laudati de antrenorul Xavi, la debut pe banca Barcelonei, Gazdele au avut si o bara, prin austriacul Yusuf Demir (43). Echipa lui Xavi, care ocupa locul secund, cu un avans de doua puncte fata de Benfica, va juca in ultima etapa in deplasare cu Bayern, in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen si Manchester United au obtinut victorii, marti seara, in deplasare, in grupele Ligii Campionilor la fotbal și sunt deja calificate in optimi in aceasta competiție. Bayern, care avea deja asigurata prezenta in optimile de finala, a reusit a cincea victorie in tot atatea meciuri, 2-1 cu…

- Managerul Ole Gunnar Solskjær l-a laudat iar pe Cristiano Ronalo, care l-a mai salvat o data, cu doua goluri marcate in prelungirile fiecarei reprize a meciului cu Atalanta (2-2): „E un lider și rolul lui este sa inscrie”. Manchester United incepe sa depinda tot mai mult de Ronaldo. A evitat un eșec…

- Manchester United se afla într-o situație complicata, fara victorie în Premier League de patru etape. Ultima partida, înfrângerea drastica (0-5) contra lui Liverpool, pare sa fi agitat și mai mult spiritele pe Old Trafford, deși conducerea își arata din nou susținerea fața…

- Manchester United era condusa cu 2-0 la pauza de Atalanta, iar jocul formației engleze nu funcționa aproape deloc. A fost nevoie de o revenire senzaționala în a doua repriza, una în care trupa de pe Old Trafford a punctat de trei ori: golul decisiv a purtat semnatura Cristiano Ronaldo. Grupa…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a fost din nou decisiv pentru Manchester United in Champions League. Dupa ce adusese victoria in ultimul minut cu Villarreal, portughezul a inscris golul decisiv și in triumful electrizant cu Atalanta, 3-2. Cu 124 de goluri reușite in toata cariera in Champions League,…

- Programul meciurilor etapa 3 a fazei grupelor din Liga Campionilor : Marti, 19 octombrie: Grupa A – ora 19.45: Club Brugge – Manchester City, ora 22.00: PSG – RB Leipzig.Clasament:1.PSG 4 puncte (golaveraj 3-1)2.Club Brugge 4 (3-2)3.Manchester City 3 (6-5)4.RB Leipzig 0 (4-8) Grupa B: ora 22.00: Atl.…

- Miercuri, 29 septembrie, este o zi rezervata meciurilor din Champions League, iar derbiul serii este cel dintre Juventus și Chelsea de la Torino. Barcelona, aflata într-o perioada mai puțin fasta, s-a deplasat la Lisabona pentru meciul cu Benfica, iar Mircea Lucescu da piept cu Bayern Munchen.Miercuri,…

- Richard Eckersley are o poveste mai mult decât interesanta. Fost fotbalist al academiei lui Manchester United, englezul a debutat în echipa mare în vremea în care Cristiano Ronaldo evolua și el pentru "diavoli". Ajuns acum vânzator de lapte, mijlocașul a povestit…