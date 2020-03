Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce vorbim oficial despre o pandemie globala de coronavirus, iar Italia ia masuri drastice și va avea deschise doar farmaciile și supermarketurile, in Romania statisticile legate de numarul de oameni infectati se modifica de la o ora la alta.

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara în România, ridicând bilanțul la 47 de pacienți infectați cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit în Israel și care s-a întors în…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…

- UPDATE ora 19.10 A fost confirmat inca un caz de coronavirus in Romania, la Galați. Astfel, patru cazuri au fost confirmate sambata, iar bilanțul total a ajuns, in țara noastra, la 13. Știrea inițiala Trei noi cazuri de coronavirus confirmate, astazi, in Romania. Unul in Timișoara, altul in Hunedoara…

- In Romania sunt 12 cazuri de infectare cu noul coronavirus, ultimul caz fiind cel al unui barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona considerata neafectata. Barbatul s-a prezentat seara trecuta la Institutul Național de Boli…