- Rasmus Hojlund (20 de ani) a ajuns la 12 jocuri pentru Manchester United și nu a reușit niciun gol in actualul campionat. Internaționalul danez, adus de la Atalanta in vara, a primit insa cele mai puțin pase de la colegi dintre toți atacanții din Premier League (sub 150), la fel ca și coechipierul Anthony…

- Doi șoferi din Alba prinși beți la volan, in acest weekend. Unde au fost depistați și ce alcoolemie aveau Doi șoferi din Alba au fost prinși in ultimele 24 de ore, beți la volan. Aceștia au fost identificați de polițiști, in timpul unor verificari de rutina. Un șofer a fost oprit sambata seara, iar…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2023, de 11.149, cu 820 mai putini comparativ cu situatia de la finele anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului…

- Gabi Balint a „distrus” doi jucatori dupa Universitatii Craiova – FCU Craiova 1-1. Fostul international roman a rabufnit la adresa fotbalistilor lui Mihai Rotaru si a anuntat ca trupa lui Mititelu merita sa obtina cele trei puncte in derby. Echipa lui Adrian Mititelu a ajuns la sase meciuri la rand…

- Cu doar cinci ingrediente vei reuși sa faci cea mai delicioasa supa de fasole de pana acum. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ții cont de pașii urmatori și preparatul va fi gata in doar 15 minute fara prea multe batai de cap. Iata cum sa pregatești rapid supa!

- Ciorba de varza este renumita pentru efectele rapide pe care le are cand vrei sa pierzi din kilogramele in plus. Este foarte eficienta datorita numarului mic de calori ipe care-l conține. Ciorba de varza poate fi preparata oricand, nu doar in cazul unei diete. Atunci se poate adauga puțina carne, de…

- Ambii sunt din Hunedoara și ambii au o legatura foarte importanta cu UTA. Mircea Rednic este antrenorul echipei aradene, iar Bogdan Apostu este agentul care din vara anului 2019 incoace a adus cei mai mulți jucatori la Arad. Foști jucatori la Corvinul, dar in generații diferite, amandoi cu implicare…