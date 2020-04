Stiri pe aceeasi tema

- Inca 7 persoane infectate cu coronavirus au murit in Romania, potrivit informarii transmise vineri dupa-amiaza de Grupul pentru Comunicare Strategica. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 133. Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru…

- Inca sapte persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 114, informeaza joi seara Grupul de Comunicare Strategica. Ultimele sapte persoane infectate cu COVID-19 care au murit sunt cinci barbati, cu varste cuprinse intre 34 de…

- UPDATE, ora 21:15 – Autoritatile romane au anuntat, cu putin timp in urma, decesul a inca sapte persoane infectate cu noul coronavirus. Bilantul deceselor ajunge astfel la 114. Toti cei sapte sufereau pe langa infectia de coronavirus de boli cronice grave, cel mai tanar avea 34 de ani. (Rador) Inca…

- Inca 13 persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 107, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, transmite AGERPRES . The post GCS: Inca 13 persoane infectate cu noul coronavirus au murit; numarul total al deceselor – 107…

- UPDATE 14:50 – Inca doua persoane infectate cu noul coronavirus au murit, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica, pana in prezent, in Romania, fiind inregistrate 46 de decese. Este vorba despre doi barbati – unul de 57 si un altul de 70 de ani, ambii din judetul Timis. Barbatului de 57 de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca in data de 22 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate de 433 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Doua persoane au murit, scrie Digi24.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Grupul de Comunicare Strategica anunta ca in data de 22 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate de 433 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Doua persoane au murit. Duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.