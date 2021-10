Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi ca, la nivel national, exista un singur pat liber la Terapie Intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-CoV-2. Vineri, conform datelor existente…

- Pentru a doua zi la rand, la nivel național nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva disponibil pentru pacienții infectați cu COVID, a anunțat miercuri, 13 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica.GCS anunța ca, potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național…

- In Romania nu mai exista niciun pat de terapie intensiva disponibil pentru pacienții cu COVID aflați in stare grava, transmite Grupul de Comunicare Strategica, marti, 12 octombrie. Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.561 de paturi de ATI destinate pacienților…

- La nivel national exista in acest moment un singur pat ATI pentru pacienții infectați cu COVID, in județul Hunedoara, a anunțat luni Grupul de Comunicare Strategica. Bucureștiul nu dispune de niciun pat liber. Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, ”la nivel național exista 1.548 de paturi…

- Noi spitale cu paturi pentru pacienții COVID vor fi deschise. Cseke Atilla: „Suntem intr-o criza majora” Noi spitale cu paturi pentru pacienții COVID vor fi deschise. Cseke Atilla: „Suntem intr-o criza majora” Cseke Attila, Ministrul Interimar al Sanatații, a anunțat faptul ca, de astazi, urmeaza sa…

- La nivel national nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva pentru pacienții infectați cu COVID, a anunțat sambata, 9 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica. Ieri, un singur pat de Terapie Intensiva era liber, in județul Timiș . Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca sambata,…

- V. Stoica O localitate prahoveana a trecut, oficial, de șase cazuri la mia de locuitori, potrivit informațiilor oficiale date publicitații de Instituția Prefectului, care citeaza Direcția de Sanatate Publica Prahova. Este vorba despre comuna Gura Vadului, unde, la asemenea rata de infectare, școlile…

- Valul patru al pandemiei aduce din nou spitalele in criza de paturi si localitati in carantina. Iar cresterea numarului de infectari este abrupta! In doar cateva zile am ajuns la aproape 7.000 de noi bolnavi de covid in 24 de ore - cifra oficiala este 6.