Încă 32 de copaci de dimensiuni mari, plantați în zona Bucovina Primaria Timișoara continua plantarile de copaci in mai multe zone din oraș. Dupa zona Pepinierei, unde a plantat 21 de copaci, zilele acestea a venit randul celor din Bucovina. Aceștia au dimensiuni medii cuprinse intre 8-10 metri inalțime și o circumferința a trunchiului de aproximativ 30 de centimetri și au fost ancorați pentru a crește […] Articolul Inca 32 de copaci de dimensiuni mari, plantați in zona Bucovina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a reușit sa planteze inca 32 de copaci de dimensiuni mari, de aceasta data in zona Bucovina. Aceștia au dimensiuni medii cuprinse intre 8-10 metri. Primaria Municipiului Timișoara continua plantarile de copaci in mai multe zone din oraș. Dupa zona Pepinierei, unde au fost plantați…

- Primaria Timișoara continua plantarile de copaci. In aceste zile, 32 de copaci de dimensiuni mari au fost plantați in zona Bucovina. Primii 21, cu inalțimea de peste zece metri, au fost puși in parcarea din zona Pepinierei.

- Primaria Timișoara a inceput plantarea de „arbori, nu de bețe” in oraș. Primii 21 de copaci cu inalțimea de peste zece metri au fost puși in parcarea din zona Pepinierei, amenajata in anii anteriori de primarie. Un arbore costa aproape 330 de lei, mult mai puțin decat „palmierii achiziționați de fosta…

- Primaria Timișoara a ascultat dorințele timișorenilor care locuiesc in zona Bucovina, langa terenul de aproape 1,5 hectare pe care municipalitatea l-a obținut anul trecut in instanța. Pe langa creșa care va fi construita de CNI, acolo vor fi amenajate zone verzi și un teren de sport. Nu se știe cand…

- Ieri s-a incheiat ultima acțiune de plantare de puieți, din anul 2021, in cadrul campaniei „Un copacel pentru fiecare aiudean vaccinat”. In cursul zilei de ieri, 17 noiembrie 2021, s-au plantat inca 1200 de puieți de gorun pe o parcela a municipalitații care necesita completare. Toate cele trei acțiuni…

- FOTO: 3.200 de copaci au fost plantați, toamna aceasta, la Aiud. Acțiunea va continua in primavara La Aiud s-a incheiat ultima acțiune de plantare de puieți din 2021. Potrivit reprezentaților Primariei, miercuri, 17 noiembrie au fost plantați 1.200 de puieți de gorun pe o parcela a municipalitații care…

- Primaria Timișoara amenajeaza noi locuri de parcare in oraș. Acestea sunt realizate in locul fostelor garaje de langa parcul Clabucet, pe strada Pepinierei, in zona Steaua și Bucovina. „Acest model de demolare a garajelor și crearea de locuri noi de parcare la nivel va fi continuat. Cele patru parcari…

- Primaria Timișoara amenajeaza noi locuri de parcare in oraș. Acestea sunt realizate in locul fostelor garaje de langa parcul Clabucet, pe strada Pepinierei, in zona Steaua și Bucovina. „Acest model de demolare a garajelor și crearea de locuri noi de parcare la nivel va fi continuat. Cele patru parcari…