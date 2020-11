Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200 de paturi de terapie intensiva suplimentare vor fi operationalizate in aceasta saptamana, potrivit precizarilor facute luni de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit AGERPRES. "Inca 200 de paturi operationalizam in aceasta saptamana in terapie intensiva, atat la nivel de teritoriu,…

- Nelu Tataru a declarat ca luni seara sau marti dimineata vor fi operationalizate 11 paturi la terapie intensiva, la Spitalul de la Piatra Neamt, iar in unitatea de primiri urgente vor mai fi doua paturi la ATI, in cazul in care starea de sanatate a pacientilor se agraveaza. Chestionat despre posibilie…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat astazi, 4 noiembrie 2020, o vizita inopinata in județul Alba. Acesta a avut o intrevedere cu prefectul Nicolae Albu și cu directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. „In acest moment sunt 270 de pacienți internați, 16 in terapie intensiva, 8 intubați, 8 extubați.…

- Romania ar putea sa isi constituie, dupa o noua rectificare bugetara, un stoc pentru sase luni de Remdesivir, medicamentul necesar in combaterea COVID-19, a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. "In perioada iulie-octombrie, noi am avut gratuit de la Uniunea Europeana 12.000 de doze. Aceste doze…

- Romania ar putea sa isi constituie, dupa o noua rectificare bugetara, un stoc pentru sase luni de Remdesivir, medicamentul necesar in combaterea Covid-19, a declarat vineri seara, la Botosani, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, transmite Agerpres.„In perioada iulie-octombrie, noi am avut gratuit de la…

- Toate spitalele din țara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectare cu noul coronavirus, a declarat, joi, ministrul Sanatații, Nelu...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca le-a solicitat premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, "sa evalueze in timp real necesarul de paturi de la terapie intensiva" si a subliniat ca, in contextul pandemiei de COVID-19, "nu ne putem permite supraaglomerarea spitalelor".…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca, in prezent, sunt functionale 1.034 de paturi de terapie intensiva complet echipate pentru patologia COVID-19. ‘Au dotarea completa pentru patologie COVID, tot ce inseamna ventilatoare, tot ce inseamna monitoare, tot ce inseamna injectomate.…