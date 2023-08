Stiri pe aceeasi tema

- Justitia rusa l-a condamnat vineri pe opozantul Alexei Navalnii, aflat deja dupa gratii, la inca 19 ani de inchisoare pentru extremism, printre alte acuzatii, transmite EFE. Navalnii, in varsta de 47 de ani, va trebui sa execute noua condamnare intr-o inchisoare cu regim special, unde sunt incarcerati…

- Procurorii din Rusia au cerut o noua sentința de 20 de ani pentru disidentul Aleksei Navalnii, incarcerat de regimul Putin din 2021, pentru noi acuzații de „extremism”, a anunțat echipa de avocați a opozantului rus, conform The Moscow Times.

- De la inceputul ofensivei militare din Ucraina, in februarie 2022, cei mai multi opozanti care nu au fugit din Rusia au fost incarcerati sau urmariti penal, in special pentru ca au denuntat conflictul, relateaza AFP potrivit News.ro. Navalnii ispaseste deja o pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru…

