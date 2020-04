Inca 15 zboruri vor pleca in aprilie, cu romani care se duc la munca sezoniera in Occident Din cauza pandemiei, unele tari europene se confrunta cu o penurie de forta de munca, iar romanii sunt salvarea lor. Astfel, pana la sfarsitul lunii mai, sunt programate inca 15 zboruri cu muncitori sezonieri romani catre Germania si Marea Britanie, care vor pleca din Bucuresti, Iasi si Cluj Napoca.



"Noi incheiem un contract cu firmele de legume si fructe din Marea Britanie care au nevoie de angajati. Tot ei contacteaza companiile de recrutare de forta de munca, iar noi aranjam cursele in functie de ce ne spun ei.



"Nu avem un orar de zbor, ci organizam fiecare cursa in functie…

Sursa articol si foto: business24.ro

