Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis joi seara impunerea de noi restrictii, incepand de vineri, in 14 localitati din judetul Sibiu, inclusiv in municipiul resedinta de judet, unde a crescut numarul bolnavilor infectati cu noul coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii. „CJSU a aprobat Hotararea nr. 58/2020 care cuprinde urmatoarele: La nivelul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Barghis si Racovita, incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, iar la nivelul UAT-urilor Sibiu, Arpasu de Jos, Boita, Nocrich,…