Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii desfasoara, vineri seara, o actiune la nivel national pentru prevenirea si combaterea raspandirii pandemiei de COVID-19, fiind constatate si nereguli. "Scopul nostru nu este acela de a aplica sanctiuni, ci acela de a preveni raspandirea COVID-19", au transmis reprezentantii…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Au fost efectuate 61.763 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse. In urma actiunilor…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Au fost efectuate 60.204 verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse. In urma actiunilor…

- Actiuni pentru prevenirea raspandirii SARS COV 2. Amenzi in valoare de aproape 670.000 de lei.In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19.Peste 7.100 de politisti,…

- Politistii au identificat si sanctionat 30 de persoane care participau la o comemorare intr-o vila, fara respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. "Au fost identificate si sanctionate contraventional cu amenda, pentru incalcarea prevederilor…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Salaj, impreuna cu jandarmi si politisti locali, au continuat acțiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19. In urma activitatilor desfasurate au fost legitimate 838 persoane, fiind verificate 129 mijloace de transport persoane și 104 societați comerciale.…

- Incepand de azi noapte, pentru localitațile Galati si Branistea, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 de locuitori, se vor aplica pe o perioada de 14 zile masurile prevazute in Hotararea de Guvern nr. 1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea starii…

- Actiuni desfasurate de politistii de la transporturi.Politisti din cadrul Biroul Judetean de Politie Transporturi Constanta au desfasurat, in cursul zilei de ieri, o actiune in zona statiilor de cale ferata Cernavoda Pod, Saligny Est si Mircea Voda, pe linia respectarii normelor privind masurile de…