Înălțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. De ce se ține post negru astăzi - Ce este permis și ce nu Inaltarea Sfintei Cruci - 14 septembrie, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, este singura cu post aspru si rugaciune ce apare atat in calendarul bizantin (ortodox si greco-catolic), cat si in cel latin, la data de 14 septembrie. Spre deosebire de alte sarbatori, Inaltarea Sfintei Cruci se cinsteste cu post pentru ca aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota. Astfel, Crucea a devenit un simbol al victoriei asupra mortii si pacatului.Inaltarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. Praznicul Inalțarii Sfintei Cruci este pus la inceputul anului bisericesc spre a ne arata, inca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciune Inalțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. In aceasta zi sfanta, credincioșii rostesc Rugaciunea Sfintei Cruci, despre care se spune ca poate aduce norocul, fericirea și poate alunga boala. Inalțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. Semnificația profunda a sarbatorii - Cele mai importante obiceiuri…

- INALȚAREA SFINTEI CRUCI - SEMNIFICAȚIA ZILEI, 14 septembrie Inalțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. Ziua de 14 septembrie marcheaza in calendarul ortodox Inalțarea Sfintei Cruci – Ziua Crucii. Sarbatoarea amintește de patimile și de moartea lui Iisus pe Golgota – Aflarea Crucii pe care a fost rastignit…

- MUNTELE MIC – Stațiunea Muntele Mic va deveni joi, 14 septembrie, loc de pelerinaj duhovnicesc și bucurie sfanta, traita la umbra Crucii-monument, ca in fiecare an la praznicul Inalțarii Sfintei Cruci! Manifestarile religioase vor debuta cu intampinarea ierarhilor la troița de la intrarea in stațiune…

- Multi oameni isi petrec cea mai mare parte a saptamanii la serviciu, dar pentru unii asta nu inseamna ca munca este cea mai importanta parte a vietii lor. De fapt, peste un sfert dintre oamenii din Marea Britanie nu cred ca munca este o parte cheie a vietii lor, potrivit unui nou sondaj realizat de…

- Originar din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, Mihnea a facut o pasiune pentru ciclism, sport care a devenit o parte importanta a vietii sale. Cu un viitor luminos deschizandu i se in fata, ciclistul Mihnea Harasim, de la CSM Constanta, are, la numai 19 ani, un palmares impresionant. Originar…

- Poliția de frontiera anunța ca la moment este stopat traficul pe pista ieșire camioane din Republica Moldova, deoarece fizic nu poate fi permisa trecerea spre postul vamal Galați din Romania, porțiunea de drum fiind blocata cu camioane ce așteapta sa intre la control in postul vamal Galați, noteaza…

- 1. Sa ne rugam inainte și dupa masa. Parintele Arsenie Boca spunea ca rugaciunea este o arma puternica impotriva bolilor, pentru ca ne aduce aproape de Dumnezeu și ne curața de pacate. De aceea, el recomanda sa ne rugam cu credința și smerenie inainte și dupa ce mancam, mulțumind lui Dumnezeu pentru…

- Ianis Hagi și-a revenit dupa accidentarea care l-a ținut departe de gazon un an de zile și a fost convocat la ultima acțiune a echipei naționale. Iar veștile bune continua pentru mijlocașul roman.