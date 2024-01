Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Consiliul Superior al Magistraturii i-au scris președintei Inaltei Curți de Casație și Justiție o scrisoare deschisa, in care solicita raspunsuri cu privire la alocarea drepturilor salariale. Alina Corbu este intrebata de magistrații CSM procentul alocat pentru plata sumelor restante,…

- Nr. 51 din 16 ianuarie 2024 28 DE PERCHEZITII INTR UN DOSAR DE PUNEREA IN CIRCULATIE A UNUI PRODUS PURTAND O MARCA IDENTICA SAU SIMILARA CU O MARCA INREGISTRATA PENTRU PRODUSE IDENTICE ORI SIMILARE Astazi, 16 ianuarie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, ca judecatorul Cristi Danilet se poate pensiona. „Sectia pentru judecatori a CSM a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerilor privind eliberarea din functie, prin pensionare, a domnului Vasilica-Cristi…

- Cristi Danileț , judecator la Tribunalul Cluj, in varsta de 48 de ani, se pensioneaza, conform ordinii de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), programate pe 10 ianuarie. Judecatorul Cristi Danilet a anuntat vineri ca iese la pensie , dupa 25 de ani in magistratura, dar va fi prezent…

- Prima instanța le condamnase la 8 ani de inchisoare pe Udrea și 5 ani pe fiica fostului președinte. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca pe fond, miercuri, recursul in casatie introdus de DNA in procesul in care Elena Udrea si Ioana Basescu au scapat de condamnari ca urmare a prescrierii faptelor,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca recursul in casatie introdus de DNA in procesul in care Elena Udrea si Ioana Basescu au scapat de condamnari ca urmare a prescrierii faptelor in dosarul alegerilor din 2009. „In temeiul art. 440 alin. (4) Cod procedura penala, admite, in principiu, cererea…

- Dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva a fost inchis de Instanta suprema ca urmare a prescrierii faptelor. Avocatul brasovean, fost deputat PSD, Ioan Adam si fiul lui Viorel Hrebenciuc au scapat de pedeapsa. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, luni, incetarea procesului…

- Instanta suprema a admis in principiu judecarea recursului in casatie introdus de DNA in procesul in care Elena Udrea si Ioana Basescu au scapat de condamnari ca urmare a prescrierii faptelor, in legatura cu finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009, potrivit…