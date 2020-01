Înalta Curte – Decizie în cazul recursului în casaţie depus de Liviu Dragnea Inalta Curte ar putea lua marti o decizie in dosarul in care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus un recurs in casatie, prin care cere sa ii fie anulata sentinta prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul ‘DGASPC Teleorman’. Dezbaterile pe solicitarea fostului lider al PSD au avut loc martea trecuta, insa completul de judecata a decis sa amane decizia pentru 21 ianuarie, motivul invocat fiind ca magistratii au nevoie de timp pentru a delibera. In sala de judecata, Dragnea a declarat ca este nevinovat si a cerut sa fie achitat. ‘Eu cred cu tarie ca sunt complet… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD ​Liviu Dragnea - aflat in detentie din 27 mai in urma condamnarii la trei ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman - este din nou marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este judecat recursul in casatie prin care el inbcearca sa obtina…

- Tribunalul UE a respins acțiunea lui Liviu Dragnea in care reclama ca a fost condamnat de un complet de judecata care nu era specializat pe fapte de corupție și ca ICCJ a dat dovada de abuz de putere atunci cand a ignorat mai multe prevederi europene, solicitand acestui for anularea condamnarii, transmite…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 22 ianuarie, dezbaterile asupra cererii presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, de solutionare a unui conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in privinta constituirii completurilor de judecata, au precizat,…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus, marti dimineata, de la Penitenciarul Rahova la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a discutat o cerere pe care a depus-o de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC…

- Marți dimineața, Liviu Dragnea a fost adus, cu duba, la Inalta Curte de Casație și Justiție, urmand sa afle daca poate scapa de inchisoare. Instanța urmeaza sa judece contestația in anulare pe care fostul lider de partid a depus-o, in cazul dosarului angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti cererea depusa de Liviu Dragnea de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita de fostul presedinte al PSD in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii pensiei…

- Liviu Dragnea nu-și pierde speranța de a fi eliberat din inchisoare inainte de termen, motiv pentru care a Inalta Curte de Casație și Justiție va dezbate cererea depusa de fostul șef al PSD pentru anularea condamnarii de 3 ani și șase luni, ce a fost primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti cererea depusa de Liviu Dragnea de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita de fostul presedinte al PSD in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Tot marti, judecatorii vor dezbate o alta cale extraordinara…