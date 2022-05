Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va ramane "pentru totdeauna" in sudul Ucrainei, a declarat, vineri, parlamentarul rus, Andrei Turciak, in timpul unei vizite la Herson, oras ucrainean asupra caruia Moscova pretinde ca si-a impus controlul inca din luna martie. Este pentru prima data cand un inalt responsabil rus anunta intentia…

- Un inalt responsabil rus a anuntat, vineri, 5 mai, intentia Moscovei de a ramane in teritoriile cucerite de armata rusa de la declansarea „operatiunii militare” in Ucraina, pe 24 februarie.

- Bombardamentele ucrainene au ucis și ranit proprii civili in Herson, a acuzat duminica Rusia, potrivit Reuters. Moscova și-a indreptat atenția spre sudul și estul Ucrainei dupa ce nu a reușit sa captureze capitala Kiev, intr-un asalt de noua saptamani care a distrus orașe, a ucis mii de civili și a…

- Ucraina a avertizat ca negocierile de pace cu Moscova sunt in pericol de a eșua din cauza atrocitaților descoperite in regiunile ocupate de ruși. Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața de la 29 martie, iar atmosfera s-a deteriorat din cauza acuzațiilor ucrainene potrivit carora…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca planuiește ”falsificarea” unui referendum de independența in regiunile sudice, parțial ocupate, Herson și Zaporizhzhia. El le-a transmis ucrainenilor de acolo sa nu ofere informații personale forțelor de ocupație.

- Autoritațile ucrainene și-au exprimat din nou ingrijorarea cu privire la crearea de catre Rusia a unei „republici populare” in Herson, oraș de langa Crimeea. Potrivit Statului Major al Forțelor armate ale Ucrainei, Moscova iși intensifica planurile de federalizare a Ucrainei prin inființarea unor așa…

- Deși prevazuta inițial de Moscova sa dureze mai puțin de o saptamana, invazia Ucrainei a intrat in cea de-a patra saptamana de razboi, provocand furia lui Vladimir Putin, care cauta acum țapi ispașitori pentru eșecul campaniei sale militare. Generalul Rom