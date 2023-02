Stiri pe aceeasi tema

- Este considerata una dintre cele mai bune actrițe de telenovele din Romania, avand o cariera impresionanta in spate. Frumoasa bruneta este indragita de milioane de fani, fiind ca o carte deschisa pentru prietenii ei virtuali. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ce meserii a practicat inainte…

- Doinița Oancea, in varsta de 39 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film. A devenit cunoscuta in urma cu mulți ani, cand a facut senzație in telenovelele romanești, alaturi de Carmen Tanase și Gheorghe Visu. Puțini sunt insa, cei care știu cu ce se ocupa vedeta inainte de…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter, relateaza Antena3.

- iUmor revine cu sezonul 14 la Antena 1. Show-ul de divertisment aduce in fața telespectatorilor talente cu adevarat ieșite din comun. Totul despre iUmor, sezon 14. Cuprins: Cine sunt jurații de la iUmor, sezon 14 Cine prezinta iUmor, sezon 14 Cand se difuzeaza iUmor, sezon 14 Ce premiu este la iUmor,…

- Dupa seisemele puternice care au lovit Turcia și Siria, in urma cu cateva ore, profesorul Gheorghe Marmureanu, director onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP), a explicat in direct la Antena 3 CNN, ca magnitudinea acestui seism ar putea fi mai mare decat cea inregistrata. Urmeaza…

- Toto Dumitrescu e baiatul cel mic al lui Ilie Dumitrescu. La 25 de ani, el a bifat mai multe reușite in actorie, caci aceasta cariera și-a ales-o. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, tanarul actor ne-a facut dezvaluiri despre cariera lui, studiile sale și planurile de viitor pe care le are,…

- Este una dintre cele mai ravnite femei din Romania, insa acum a dat carțile pe fața in ceea ce privește viața amoroasa! In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Maria Georgiana a recunoscut ca este intr-o relație. Tanara milionara din Onlyfans ne-a dat toate detaliile!