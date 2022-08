Pentru berea „de tip” Carlsberg, Heineken sau Bud, „ultima comanda” in Rusia a fost in martie, dar sticlele si dozele cu etichete occidentale inca se gasesc pe rafturile magazinelor din Moscova, relateaza Reuters. Disponibilitatea stocurilor de produse ale concernelor Anheuser-Busch InBev, Carlsberg si Heineken demonstreaza cat de greu este pentru producatorii straini sa isi retraga produsele ca reactie la invazia rusa in Ucraina, apreciaza agentia citata, precizand insa ca nu exista suspiciuni privind incalcarea sanctiunilor impotriva Rusiei sau nerespectarea angajamentelor anuntate public. Reuters…