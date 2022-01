În vestul țării traficul feroviar se desfășoară în condiții de iarnă In cursul diminetii de luni, conditiile meteo nefavorabile din partea de Vest a tarii au condus la perturbari in circulatia trenurilor astfel ca traficul feroviar se desfasoara in conditii de iarna. Mai multe trenuri inregistreaza intarzieri, iar pe segmentul feroviar Ghioroc-Glogovat circulatia trenurilor se realizeaza cu tractiune dubla – locomotive electrice si locomotive diesel, a transmis CFR Calatori, intr-un comunicat oficial. CFR Calatori mai transmite ca tine permanent legatura cu CFR SA, managerul infrastructurii, care realizeaza dirijarea circulatiei si cu echipele din trenurile… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

