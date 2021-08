Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, 8,4% din populatia adulta din UE a consumat zilnic alcool, 28,8% saptamanal, 22,8% lunar si 26,2% nu a consumat niciodata sau nu a consumat in ultimele 12 luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), arata Agerpres. Conform datelor…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I 2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana, iar cheltuielile totale ale populatiei s-au ridicat in medie la 4.640 lei lunar pe gospodarie (1.828 lei pe persoana), respectiv 84,7% din nivelul veniturilor…

- Dintre statele UE, concentrația medie anuala a particulelor fine (PM2,5) e cel mai ridicata in zonele urbane din Bulgaria (19,6 μg/m3), Polonia (19,3 μg/m3), Romania (16,4 μg/m3) și Croația (16 μg/m3), conform Eurostat, citata de BalkanGreen Energy News, citata de Rador. Datele sunt din 2019, și valoarea…

- Numarul mediu de pensionari se situa la 5,099 milioane la 31 martie 2021, in scadere cu 24.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.650 lei, in crestere cu 0,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica preluate de Agerpres.

- Cu mai puțini muncitori contribuind la sistemul public de pensii și un numar mai mare al seniorilor, cetațenii chinezi își fac griji de ceea ce va aduce viața dupa pensionare pentru generațiile viitoare, scrie South China Morning Post, într-un material ceva mai amplu. Citând un economist,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca, de astazi, 2 iunie, copiii care au implinit 12 ani se pot vaccina impotriva COVID-19. Platforma de programare a fost optimizata astfel incat permite programarea copiilor cu varsta de 12 ani si peste,…

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Institutul National de Statistica pune la dispozitia mass-media mai multe date statistice: 1. La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania, 1 a fost de 3895,0 mii, in scadere cu 37,9 mii comparativ…