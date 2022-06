Stiri pe aceeasi tema

- Soferii masinilor de pasageri din Ungaria vor putea cumpara de vineri doar 50 de litri de combustibil pe zi la benzinariile detinute de grupul energetic ungar MOL si firma austriaca OMV, pentru a evita perturbarile provocate de plafonarea preturilor de catre Guvern, transmite Reuters. OMV a precizat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Jumatate din aceasta suma va fi decontata de la buget. Compensarea se va aplica direct la pompa și va aparea și pe bonul fiscal. „Masura a fost adoptata și de alte țari, implica […]…

- German Chancellor Olaf Scholz sets off on a two-day tour of the Western Balkans on Friday in a bid to help reinvigorate their long-stalled campaign for European Union membership, ease regional tensions and fend off the influence of rival powers such as Russia, according to Reuters. Russia’s invasion…

- Parlamentul Rusiei a adoptat, marți, un proiect de lege care pune capat jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) in țara, o ruptura provocata de razboiul Rusiei din Ucraina, potrivit Reuters. Astfel se elimina o cale legala pe care rușii, inclusiv opozantul Alexei Navalnii, au folosit-o…

- Incepand de luni, pasagerii nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție in aeroporturile și la bordul avioanelor din Europa, a anunțat, miercuri, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, citata de Reuters. „De saptamana viitoare,…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Finlanda și Suedia iși vor exprima impreuna dorința de a adera la NATO in luna mai, au informat luni ziarele tabloide Iltalehti din Finlanda și Expressen din Suedia, citand surse apropiate subiectului, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, ambele țari vor anunța ca vor aplica pentru a adera la…

- Black Sea Oil & Gas (BSOG) will start extracting gas from its Romanian offshore project in the second quarter, later than planned, its chief executive said, warning that continued efforts to amend regulations for producers were undermining investment, according to Reuters. Gas producers have spent more…