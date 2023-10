În unele țări europene, testarea antidrog se face în școli din anul 2000 Potrivit unui raport al Parlamentului European, peste 15% dintre persoanele cu varste intre 15 și 34 de ani au consumat droguri, in unele țari, testarea antidrog efectuandu-se inca din anul 2000. Același raport arata ca numarul barbaților care consuma droguri este dublu comparativ cu cel al femeilor. Din anul 2000, in Cehia, Suedia, Irlanada și Finlanda, elevii sunt testați, evident cu acordul parinților. In Cehia și Finlanda, pentru testarea in școli este necesar acordul parinților și al elevilor, numai atunci cand sunt suspiciuni rezonabile de consum de droguri. In schimb, in Irlanda și Suedia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

