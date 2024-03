În unele regiuni ale țării, Baba Odochia și-a scuturat cojoacele Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) informeaza ca noaptea trecuta a nins in mai multe regiuni ale țarii și, in legatura cu aceste condiții meteo, au fost efectuate lucrari de combatere a lunecușului. Potrivit ASD, precipitațiile sub forma de ninsoare au cuprins, preponderent, zona de nord și centru, parțial, noteaza Noi.md. Astfel, incepind cu seara zilei de ieri si pina in aceasta dimi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

