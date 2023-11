Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au murit in ultimele zile din cauze cardiace. Iar numarul micuților cu astfel de afecțiuni este in continua creștere, atrag atenția medicii. Specialiștii explica faptul ca bolile cardiovasculare sunt de doua feluri: congenitale sau dobandite.

- Bolile reumatice afecteaza persoane de toate varstele și chiar și copiii pot fi afectați. In Romania traiesc cel puțin 6.000 de copii cu artrita idiopatica juvenila, cea mai frecventa boala cronica reumatica care se intalnește in copilarie și in adolescența. Semnele unei boli reumatice pot aparea inclusiv…

- Crește numarul elevilor inscriși in școlile din municipiul Chișinau. La inceputul acestui an de studii, in instituțiile de invațamint municipale au fost inscriși peste 102 mii de elevi, cu 3 mii mai mult fața de anul trecut. Datele au fost prezentate de viceprimarul municipiului Chișinau, Angela Cutasevici,…

- Prețul benzinei și motorinei ar putea sa creasca in perioada urmatoare, ca urmare a deciziei Guvernului de a impune taxe suplimentare asupra companiilor din industria petrolului și gazelor. Potrivit specialiștilor din domeniu, prețul carburanților ar putea atinge 9 lei pe litru. Ministrul de Finanțe…

- DSP Cluj a dat publicitații lista cazurilor de COVID-19, pe UAT-uri in județul Cluj. Astfel, la Turda sunt inregistrate 46 de cazuri, cu o incidența de 0,85 cazuri la mia de locuitori. In schimb, la Campia Turzii sunt 31 cazuri, cu o incidența de 1,15. In celelalte municipii ale județului, situația…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a revenit pe crestere accentuata si in Romania, asa cum se intampla in multe alte tari. Cifrele publicate de Ministerul Sanatatii au indicat in aceasta saptamana un plus de 50% fata de intervalul anterior. Au fost circa 7.100 de cazuri noi, fata de 4700 cu o saptamana inainte,…

- Crestere a cazurilor de COVID cu cel putin 50 la suta fata de acum doua saptamani: Ce spune medicul Adrian MarinescuMedicul Adrian Marinescu, director medical al Institutului ”Matei Bals” din Capitala, atrage atentia asupra cresterii cazurilor de COVID-19, aratand ca la Institut este o crestere a…

