Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) a avizat favorabil, anul trecut, 11.241 de cereri de viza si a gestionat 43.844 de cereri de prelungire a dreptului de sedere temporara, precum si 1.375 pentru sederea pe termen lung a strainilor din state terte. "In domeniul migratiei, in anul 2019, politistii…

- International WorkFinder recruteaza forța de munca necalificata și calificata din Asia, in special India, Nepal, Sri Lanka și Vietnam, oferind soluții personalizate și complete pentru piața construcțiilor din Romania. Care sunt avantajele angajarii muncitorilor din Asia? Seriozitatea, anduranța și meticulozitatea…

- Dupa ce, de o bucata buna de timp, pe santierele din Romania au inceput sa munceasca cu spor (si poate si cu drag) lucratori din China, in ultima perioada am vazut tot mai des angajati din Nepal, noua moda in materie de lucratori exotici, venita sa inlocuiasca mitul demult apus al bonelor filipineze,…

- In cursul anului 2019, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari –Serviciul pentru Imigrari al județului Argeș au asigurat managementul șederii in Romania pentru 2475 de persoane, dintre care 1357 din state terțe și 1118 de cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 40 de straini…

- Guvernul a aprobat, in ședința de ieri, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020, acesta fiind stabilit la 30.000, conform unui comunicat de presa al instituției, citat de Hotnews. Este similar celui din anul 2019,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de vineri, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020, acesta fiind stabilit la 30.000, conform unui comunicat de presa al instituției. Este similar celui din anul 2019, cand contingentul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, proiectul de hotarare privind stabilirea unui contingent de 30.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020, anunta Ministerul Muncii. Potrivit Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru anul viitor a fost stabilit…

- Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, proiectul de Hotarâre privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca în anul 2020, acesta fiind stabilit la 30.000, conform unui comunicat de presa al instituției.Este similar celui din anul…