În timpul examenului auto, un individ din Cluj-Napoca a fost depistat cu droguri Conform autoritaților, un clujean de 20 de ani a fost surprins cu substanțe interzise in timpul probei practice pentru obținerea permisului de conducere. „La data de 30 octombrie, in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au constatat ca un candidat, aflat in procesul de examinare pentru obținerea permisului de conducere, s-ar afla sub influența substanțelor psihoactive”, au transmis autoritațile. Forțele de ordine l-au oprit in trafic pe individul de 20 de ani, din localitatea Florești, pe strada Plevnei din Cluj-Napoca, in timp ce se afla in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

