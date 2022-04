Stiri pe aceeasi tema

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat luni ca este ingrijorata de eventuala militarizare a Pacificului in urma unui acord de securitate intre China si Insulele Solomon, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Un proiect de acord in domeniul securitatii intre China si Insulele Solomon a fost dezvaluit online joi, starnind ingrijorare in Australia, care considera ca un astfel de acord ar putea "destabiliza" regiunea Pacificului de Sud, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Statele Unite ar trebui sa faca o descriere convingatoare a activitatilor lor bio-militare din Ucraina si din lume, in cel mai scurt timp posibil, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, transmite Xinhua, relateaza Agerpres.

Fostul diplomat turc Mehmet Ogutcu a vorbit la Digi24 despre implicațiile razboiului din Ucraina.

Presiunea internaționala trebuie pusa și pe China, in contextul razboiului din Ucraina, declara, luni, eurodeputatul Eugen Tomac. Președintele PMP are argumente și pentru o eventuala „no fly zone" in Ucraina.

China denunta luni o dezinformare a Statelor Unite, dupa ce presa americana a dezvaluit ca Moscova a cerut Beijngului un ajutor militar si economic in urma sanctiunilor pe care i le-a impus Occidentul din cauza Razboiului din Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.

Statele Unite au acuzat miercuri Rusia si China ca raspandesc "in mod intentionat" "minciuni" despre presupuse laboratoare americane de arme biologice si chimice in Ucraina, spunand ca se tem ca Rusia foloseste astfel de arme interzise, noteaza AFP preluat de agerpres.

China a acuzat miercuri Statele Unite de ''amplificarea amenintarii unui razboi si crearea de tensiuni'', dupa ce presedintele american Joe Biden a avertizat ca peste 150.000 de militari rusi inca sunt comasati in apropierea frontierei cu Ucraina, informeaza Reuters.