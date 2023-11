Stiri pe aceeasi tema

- Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenta in organism a cannabisului, in cazul lui Dorian Popa, a anunțat Sindicatul polițiștilor Europol. ”Azi a fost finalizat si raportul toxicologic realizat de Institutul National de Medicina Legala iar rezultatul se pare ca nu a fost influentat…

- Judecatoria Sectorului 4 a publicat, pe pagina oficiala a Ministerului Justiției , decizia luata in cazul lui Mihai Zaharia Munteanu„Solutia pe scurt: In baza art. 346 alin. (1) cod procedura penala, constata legalitatea sesizarii Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti cu rechizitoriul nr. 2649/P/2020…

- In data de 24 august, Institutul Național de Medicina Legala a transmis IPJ Constanța raportul toxicologic in cazul lui Vlad Pascu, șoferul care a aacidentat mortal doi tineri intre Vama Veche și 2 Mai.