- Inițiativa aparține Asociației Colegiului Pacienților din Romania, care solicita urgent Guvernului, Ministerului Sanatații și Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene alocarea a 10% din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliența pentru construcția și dotarea de spitale publice…

- In perioada 11-14 martie, a avut loc Semifinala Campionatului Național de Seniori la Cluj Napoca. Miza a fost calificarea la Campionatul Național (care se va desfașura la Iași), deschisa primilor 10 clasati și celor aflați la egalitate cu aceștia. Șahiștii de la CS Juvenes au obținut rezultate extraordinare,…

- In weekend polițiștii din Ulmeni, Șomcuta Mare și cei din Targu Lapuș au efectuat acțiuni privind respectarea normelor rutiere de catre participanții la trafic. In cadrul acțiunilor au fost verificate 62 de autovehicule și au fost identificate aproape 100 de persoane. Pentru neregulile constatate polițiștii…

- Este cel de-al unsprezecea sezon, iar cel mai iubit show de divertisment, "Romanii au talent", continua sa reuneasca cele mai impresionante momente. O tanara de 17 ani, din Alba, pasionata de muzica, a venit in fața juraților cu o interpretare care le-a atras atenția și care i-a adus confirmarea de…

- Privilegiile nu sunt pentru oricine. Daca studentii au ramas doar cu jumatate din gratuitatile pe care le aveau la calatoriile cu trenul, de aceleasi beneficii ale parlamentarilor nu s-a atins nimeni. Si chiar daca ei insisi recunosc ca nici macar nu merg cu trenul, nu vor sa renunte la posibilitatea…

- Activistul de mediu Daniel Bodnar, grav ranit intr-un accident rutier, a lansat un apel disperat miercuri, 27 ianuarie, catre Guvernul Cițu, in cadrul caruia solicita ajutorul autoritaților pentru a fi transportat in Germania cu scopul de a continua tratamentul ortopedic. Bodnar a explicat și motivele…

- Transportul public de calatori din municipiile Iași, Sibiu, Sighetu Marmației, Slatina, Suceava, Targu Mureș și Pitești se va desfașura in condiții moderne, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), a procedurii de atribuire a achiziției…

- Incepand de joi, restaurantele și cafenelele din acest județ vor putea servi și in interior, in limita a 30% din locuri. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat ca incepand de joi, restaurantele și cafenelele vor putea servi și in interior. ”Dragi ieseni, va aduc la cunostinta ca, incepand…