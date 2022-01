În Timiș sunt deschise șapte centre pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor între 5 și 11 ani Parinții din Timiș, care au copii cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani și doresc sa-i imunizeze impotriva coronavirusului, vor avea la dispoziție șapte centre in diferite localitațile ale județului. Potrivit DSP Timiș, vaccinarea se face la liber, dar este recomandabila programarea in prealabil. In Timiș, cele șapte centre sunt operaționale, insa DSP așteapta […] Articolul In Timiș sunt deschise șapte centre pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor intre 5 și 11 ani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 26 ianuarie, parinții copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani ii pot duce pe cei mici la vaccinarea anti-COVID. Pana atunci, parinții iși pot face programare pe platforma naționala de programare pentru vaccinarea anti-COVID, in mai multe centre din județul Cluj.Programarile se pot realiza…

- Primele doze de vaccin pediatric impotriva COVID-19 vor ajunge in Romania in perioada 21-25 ianuarie, iar cel mai probabil copiii cu varste intre 5 și 11 ani se vor putea vaccina fie la inceputul lunii ianuarie, fie la inceputul lunii februarie. Avand in vedere ca formele severe de COVID-19 la copii…

- Subprefectul Ovidiu Draganescu s-a intalnit, joi, cu directorii de spitale din Timișoara, reprezentanți ai UPU, Serviciului de Ambulanța și DSP, instituțiile aflate in prima linie in pandemie. Draganescu a precizat ca in Timiș vor aparea opt centre de evaluare a pacienților infectați cu SARS-CoV2. „Oamenii…

- Potrivit reprezentanților DSP Timiș, la nivelul județului Timiș au fost identificate trei centre de vaccinare in cadrul unitaților sanitare. Acestea vor fi destinate administrarii vaccinului impotriva COVID-19 pentru copiii cu varste intre 5 și 11 ani. Centrele vor fi operaționale in cadrul Spitalului…

- Aproape 80% dintre parinții cu copiii cu varste intre 5 și 11 ani prefera sa nu-și vaccineze anti-COVID-19, arata un studiu IRES (Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie), realizat in parteneriat cu EduPedu.ro. In total, 79% dintre parinții de copii cu varste intre 5 și 11 ani nu sunt de acord…

- "Dupa 15 ianuarie 2022, o noua creștere importanta este posibila. Trebuie recaștigata increderea populației. Profesioniștii trebuie sa fie in prim plan", a declarat Alexandru Rafila."Perioada dificila in Romania va incepe la jumatatea lui ianuarie 2022. Pe 15 ianuarie 2022, vom intra in valul 5. In…

- Autoritatile din Statele Unite sunt gata sa deschida campania de vaccinare impotriva Covid 19 pentru copiii cu varste intre 5 si 11 ani. Specialiștii susțin ca serul este special creat pentru a-i proteja pe cei mici. Parinții din SUA se arata foarte reticenți cand vine vorba de vaccinarea antoi-Covid…

- 49 fluxuri de vaccinare anti-COVID, care vor functiona non-stop timp de trei zile, se vor deschde vineri in sase centre din Capitala, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).