În subsolul casei de cultură din Rivne, copii fac îngeri cu urări pentru soldații ucraineni: „Tu vei învinge dușmanii” In subsolul Casei de Cultura a orașului Rivne, sudul țarii, Ana Kriloșanska este coordonatoarea atelierului de arte decorative și aplicate. Impreuna cu profesoara lor, copiii fac ingeri din material textil care sunt trimiși militarilor aflați pe front, arata un reportaj al postului public ucrainean.Ana conduce o clasa de lucru din care fac parte peste 20 de copii din Rivne. Ei invata cum sa faca ingeri. Este nevoie doar de mai multe bucați de material colorat, de diferite dimensiuni. Și pentru ca totul sa aiba un motiv, in interiorul „papușelelor” sunt puse mesaje pentru soldații ucraineni aflați… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

