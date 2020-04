Stiri pe aceeasi tema

- La moment, in spitalele din R. Moldova, se afla internate 214 persoane in stare grava, iar alți 17 moldoveni sint conectați la aparate de respirație artificiala. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, potrivit careia, acum, inca nu este momentul de a relua toate activitațile…

- Spitalele din tara au nevoie urgenta de ventilatoare, masti cu filtru si alte echipamente medicale pentru a lupta cu pandemia de coronavirus. La Spitalul Raional din Causeni sunt internati 19 pacienti cu COVID-19. Medicii spun ca daca numarul de cazuri va creste, situatia va fi delicata deoarece au…

- Bilantul coronavirusului devine tot mai sumbru in tara noastra. Din cei 752 de moldoveni diagnosticați cu COVID-19, noua pacienti sunt in stare extrem de grava, conectati la aparatele de respirat, iar numarul celor care sunt in stare grava este de 80.

- Cercetatorii militari din China au descoperit noua tulpina la un barbat de varsta mijlocie, care a avut coronavirus in organism timp de 49 de zile – mult mai mult decat cei mai mulți pacienți infectați cu COVID-19. In ciuda perioadei indelungate in care COVID-19 a fost in organismul lui, barbatul,…

- Hidroxiclorochina, un medicament folosit impotriva malariei care ar putea fi "un dar din cer" in lupta contra coronavirusului potrivit lui Donald Trump si a carui utilizare este dezbatuta in numeroase tari, nu este mai eficient decat tratamentele deja existente pentru lupta contra simptomelor de…

- Ziarul Unirea Noi masuri anti COVID-19, la Blaj: Dezinfecția strazilor și patru aparate de ventilare artificiala la Spitalul Municipal Noi masuri anti COVID-19, la Blaj: Dezinfecția strazilor și patru aparate de ventilare artificiala la Spitalul Municipal Primaria Blaj a inceput dezinfectarea strazilor…