În stație la Lizeanu/Ședeam și citeam ziarul…Azur a lansat „Best of” (VIDEO) Una dintre cele mai cunoscute trupe de muzica lautareasca, Azur, a lansat „Best of”, album care conține 42 de piese. Vorbim atat despre melodii deja consacrate, cat și de melodii noi, care ajung pentru prima data la public. Toate au fost alese cu atenție, pentru a transmite cat mai bine esența trupei. Toate piesele au fost imprimate in studio, in regim live, pentru a pastra soundul autentic Azur și pentru a fi asemeni unui portofoliu de activitate al indragitei trupe.Pe album, lansat in 18 martie, pot fi ascultate piese consacrate, precum: „Prințișorul”, „Claudia”, „Mona”, „Lanțul de iubire”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

