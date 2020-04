Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a transmis ca joi seara a avut loc o noua sedinta de lucru la care au participat reprezentantii institutiilor abilitate in gestionarea situatiei generate de infectarea cu noul tip de Coronavirus.

- In plina pandemie de coronavirus RAJA S.A. Constanta isi manifesta in continuare solidaritatea si responsabilitatea sociala sustinand cu prioritate sistemul sanitar.Ca urmare a dispunerii unor containere speciale in scopul trierii pacientilor cu suspiciune de coronavirus in curtea Spitalului Clinic…

- Unul dintre pacientii internati in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin a fost diagnosticat cu COVID-19. Barbatul nu a fost testat initial intrucat nu s-a incadrat in simptomatologia pentru Coronavirus comunicata de Ministerul Sanatatii.

- Un medic al Spitalului din Suceava susține ca nu au existat maști timp de o saptamana, iar cand au primit in sfarșit, s-au trezit cu niște „carpe” subțiri, care se rupeau la cea mai mica bruscare.”Vom fi mult mai mulți decat 92, pentru ca jumatate spital abia acum se tresteaza”, spune un cadru medical…

- „In permanenta aici se va afla un asistent medical si un infirmier. Cei care vin vor completa impreuna cu ei chestionarul. Daca exista cea mai mica suspiciune, sunt izolati si consultati de un medic. Daca nu, isi urmeaza traseul in spital. De asemenea, exista si un cort de triaj pentru pacientii veniti…

- Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Fondurile care se vor strange vor fi directionate pentru copii, maternitati si sectii de terapie intensiva nou-nascuti, relateaza news.ro”In contextul pandemiei de coronavirus,…

- "Pacientul va beneficia de tratament si NU va plati nimic", a transmis Turcan. Vicepremierul sustine ca nu se privatizeaza niciun serviciu medical. "Este un fake-news prin care cei care au interese obscure in sistemul medical vor sa denatureze adevarul", mai afirma Turcan. "Ordonanta de Urgenta data…