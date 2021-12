Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat 24.12.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,82. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: CHECEA 3,41 Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și…

- Comunicat 23.12.2021 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 37 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…

- Comunicat 22.12.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,89. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: PARTA 3,27 LIEBLING 3,16 Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile…

- Comunicat 21.12.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,95. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: PARTA 3,27 LIEBLING 3,16 Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste…

- Comunicat 20.11.2021 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 148 1 BEBA VECHE 1 2 BECICHERECU MIC 1 3 BILED…

- Comunicat 18.11.2021 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datel a ratei de infectare sub or furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 147 Nr.crt. UNITATE…

- Pana astazi, 5 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.289.156 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.578 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.139.310 pacienți au fost declarați…

- 01.10.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 6,8. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: MORAVITA 13,41 MOSNITA NOUA 12,48 PADURENI 11,28 DUDESTII NOI 10,81 SANMIHAIU ROMAN 10,73…