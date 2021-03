Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe locuiește in Voluntari, iar autoritațile au anunțat carantina in orașul in care ea locuiește, dar și alte trei localitați din Ilfov. Din cauza acestei decizii, copiii prezentatoarei nu mai pot merge la gradinița, motiv pentru care vedeta trece printr-o perioada destul de dificila. Simona…

- Mirela Vaida a avut astazi un monolog extrem de trist in timpul transmisiunii live de la Acces Direct, dupa atacul de vineri seara. Vedeta a izbucnit in lacrimi și a transmis un mesaj cu ochii in lacrimi.

- Mirela Vaida a depus astazi plangere impotriva femeii care a atacat-o vineri, 19 martie, in platoul emisiunii Acces Direct. Vedeta a marturisit ca nu se simte deloc bine și ca niciodata nu a fost pusa intr-o asemenea situație. „Nu ma simt bine. Sunt pentru prima oara. Imi vine sa și plang. N-am mai…

- Surpriza mare pentru Mirela Vaida. Cum și-a serbat vedeta de la Antena 1 ziua de naștere. Ce cadou inedit a primit din partea colegilor sai de la Acces Direct și care a fost reacția frumoasei blondine, atunci cand toți i-au urat „La mulți ani!” Ce cadou a primit Mirela Vaida de ziua ei Sarbatoare mare…

- O celebra și iubita vedeta de la Antena 1 a dat o veste șocanta fanilor sai. Tanara a aflat in urma unor investigații ca are cancer. Care a fost mesajul acesteia și cum a reacționat cand medicii i-au pus diagnosticul? Veste șocanta din partea unei vedete Antena 1. Tanara a flat ca are cancer Una […]…

- Cat este de zgarcit Dan Negru? Chiar celebra vedeta de televiziune a recunoscut totul. Ce detalii a oferit despre defectul sau? Regele Revelioanelor a clarificat acum situația pentru toți fanii pe care i-a facut curioși. Cat este de zgarcit Dan Negru? Zgarcenia lui Dan Negru a fost foarte mult comentata…