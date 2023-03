În sfârșit o veste bună despre RCA. Prețurile scad Autorizația de funcționare a Euroins a fost retrasa pentru ca firma nu a respectat regulamentele, si nu din cauze economice. Declarația a fost facuta de directorul de comunicare al ASF, Daniel Apostol, sambata, la emisiunea Income, de la Antena 3 CNN, iar acum se ia in calcul revenirea la prețurile practicate de asiguratori in martie 2022”. In imaginea de mai jos tarifele de referința RCA, valabile in martie 2022: “Noi nu vorbim aici de un faliment de piața, de o firma care intra in faliment din cauze economice. Noi vorbim de faptul ca o firma nu a respectat cadrul de reglementare, vorbim de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

