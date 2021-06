Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stan a fost ultimul președinte al Agenției Naționale de Integritate care a primit un vot in Parlament. Mandatul sau a expirat in decembrie 2019. El a incercat o negociere secreta cu premierul Ludovic Orban pentru a i se prelungi perioada in fruntea ANI cu inca un an, prin Ordonanța de Urgența…

- Consiliul Național de Integritate, intrunit in ședința publica, luni, a verificat dosarul depus de vicepreședintele Florin Ionel Moise, care candideaza pentru a deveni președintele Agenției Naționale de Integritate. Acesta a fost admis. Consiliul Național de Integritate a declarat „admis”…

- Vicepresedintele Agentiei Natonale de Integritate (ANI) Florin-Ionel Moise si-a depus candidatura pentru a ocupa functia de presedinte al institutiei, iar Consiliul National de Integritate a verificat dosarul candidatul fiind declarat admis. El va sustie proba scrisa in 14 iunie.

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau cu privire la savarsirea infractiunii de conflict de interese de catre Adrian Sorin Mihail, fost director general al Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB). Potrivit unui comunicat al ANI, „inspectorii de integritate…

- Fostul secretar de stat Ion Radu (foto centru) a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate pe motiv ca a fost in paralel membru in Consiliul de Administrație al unei companii de stat. Absolvent al unei școli profesionale (1974) și al unei școli tehnici de maiștri (1986), fost lacatuș,…

- Oficial, liderul PNL Ludovic Orban a participat la sfarșitul saptamanii trecute la o acțiune de impadurire in județul Maramureș, dar scopul deplasarii in aceasta zona a fost cu totul altul. In vizorul DNA Potrivit informațiilor noastre, Ludovic Orban a venit in Maramureș pentru a anunța ca prietenul…

- Alexandru Laurentiu Blaga a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Alexandru Blaga este avocat, fost candidat pe listele PNL la Consiliul Local Alba Iulia. la…

- Primarul Zlatnei a pierdut definitiv procesul de incompatibilitate cu Agenția Naționala de Integritate și risca sa ramana fara mandatul de primar • Ponoran a semnat doua acte adiționale, intre Primarie și firma fiului sau Primarul orasului Zlatna, Silviu Ponoran (PNL), a pierdut definitiv procesul prin…