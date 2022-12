În sezonul lui Singur acasă, alege să fii #sigurACASĂ Am fi tentați sa credem ca furtul din locuințe este din categoria acelor lucruri care li se intampla intotdeauna altora. Suna ca fiind foarte puțin probabil și de ce am crede ca fix la noi se poate opri ghinionul? Ei bine, riscul exista și este suficient de mare, astfel incat sa luam in considerare masuri de protecție. Conform datelor oferite de Poliția Romana, in primele luni din 2022, s-a inregistrat un total de 7.669 de cazuri de furt din locuința, dintre care 4.075 in mediul urban. Dat fiind ca Romania este țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe din UE, am putea crede ca nivelul de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

