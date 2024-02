În Sălaj, miei mai mulți, dar ceva mai scumpi Iarna blanda inregistrata pana acum in Salaj a favorizat apariția mai devreme a mieilor, dar și dezvoltarea lor, au anunțat principalele asociații ale crescatorilor de animale din județ. Miei vor fi suficienți in acest an pentru a acoperi necesarul din preajma sarbatorilor pascale. Prețuri inca nu au fost stabilite, dar fermierii spun ca exista posibilitatea sa fie ceva mai mari fața de anul trecut. Vestea buna este ca eventualele diferențe vor fi nesemnificative. Asta pentru ca, de la an la an, oferta este tot mai mare la nivel județean. Sunt… Articolul In Salaj, miei mai mulți, dar ceva mai… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

