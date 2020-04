În Sălaj de află în carantină 206 persoane, iar în autoizolare In județul Salaj, astazi, 18 aprilie 2020, se afla in carantina 206 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 588 persoane.Toate informațiile cu privire la persoanele depistate pozitiv, starea de sanatate și numarul testelor efectuate sunt comunicate la nivel central de catre Grupul de Comunicare Strategica.Polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, dar și efective din cadrul Ministerului Apararii Naționale vor continua și in aceasta perioada acționeze zilnic, pentru a asigura respectarea masurilor dispuse prin ordonanțele militare, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și asigurarea… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

