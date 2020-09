Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Rusia vrea sa participe, alaturi de anchetatorii din Germania, la interogarea lui Aleksei Navalnii, cu scopul de a-i pune „intrebari suplimentare” acestuia, scrie Agerpres.Departamentul pentru transporturi al Ministerului de Interne rus va cere ca anchetatorii rusi sa poata asista la activitatile…

- "Problema legata de un vaccin are doua compenente: siguranta si eficacitatea. Speram sa obtina un raspuns bun, de durata. Un vaccin trebuie sa treaca prin mai multe studii clinice, cele de faza trei sunt cele mai importante. Rezerva legata de vaccinul din Rusia este datorata faptului ca aceasta faza…

- Surse intermediare pentru distribuirea de informații false, utilizarea presei finanțata de stat și dezinformarea cibernetica sunt trei din principalele capete de acuzare pe care Statele Unite le aduc Rusiei intr-un raport al Departamentului de Stat in care Moscova este acuzata de crearea unui „ecosistem”…

- Serviciul de securitate al Rusiei (FSB) a anuntat luni ca a dejucat un atentat la Moscova si a impuscat mortal un suspect care intentiona sa deschida focul impotriva multimii, intr-un loc public aglomerat. Televiziunea de stat Rosia 24 a difuzat fotografia unui barbat mort, intins cu fata in jos, cu…

- Compania rusa R-Pharm a anuntat vineri un acord cu gigantul farmaceutic AstraZeneca pentru producerea unui vaccin impotriva coronaviruslui, aflat in curs de dezvoltare la Universitatea Oxford, potrivit Agerpres. Kiril Dmitriev, directorul general al Fondului Rus pentru Investitii Directe, a anticipat…

- Teritoriul arctic al Rusiei a inregistrat recorduri de temperatura "extraordinare" in iunie, care au provocat incendii neobisnuite in tundra, a declarat marti seful Agentiei meteorologice ruse, legand aceste anomalii de schimbarile climatice, relateaza AFP. "Am avut conditii meteorologice extrem de…

- Dupa aproape trei luni, ieri au fost reluate cursele auto spre Moscova. Pentru inceput, spre capitala Rusiei va circula un singur autocar, care va pleca de la Autogara de Nord zilnic, la ora 9 și 15 minute. Anunțul a fost facut de administrația intreprinderii ”Garile Auto Moderne”, potrivit careia moldovenii…

- Statele Unite s-au declarat luni "indignate" de condamnarea in Rusia a americano-britanicului Paul Whelan la 16 ani de inchisoare pentru spionaj si au cerut "eliberarea imediata" a acestuia, informeaza AFP.Intr-un comunicat, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a deplans "un proces secret, cu dovezi…